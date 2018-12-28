NYT сообщил о "неизбежном" импичменте Трампа

Издание New York Times опубликовало статью, в которой заявило о возрастающем риске объявления импичмента действующему президенту США Дональду Трампу. По мнению автора статьи, если Трамп не покинет свой пост в следующем году, то палата представителей выразит ему ноту недоверия и сместит с должности после соответствующего голосования в сенате.

NYT отмечают, что дело о "российском вмешательстве" может быть сфабриковано, однако это не помешает обвинителю собрать доказательства и представить их общественности. А этого вполне хватит для начала процесса импичмента.

Более того, у Трампа может возникнуть конфликт со своей партией, которая в итоге осознает, что он оказался слишком "тяжелым" кандидатом на пост главнокомандующего. Издание отмечает, что с момента инаугурации, позиции Трампа в республиканской партии падают.

Напомним, "Правда.Ру" писала о планах Дональда Трампа уволить главу Минфина США.

Фото: facebook.com/DonaldTrump

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