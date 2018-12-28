NYT сообщил о "неизбежном" импичменте Трампа

Издание New York Times опубликовало статью, в которой заявило о возрастающем риске объявления импичмента действующему президенту США Дональду Трампу. По мнению автора статьи, если Трамп не покинет свой пост в следующем году, то палата представителей выразит ему ноту недоверия и сместит с должности после соответствующего голосования в сенате.
NYT отмечают, что дело о "российском вмешательстве" может быть сфабриковано, однако это не помешает обвинителю собрать доказательства и представить их общественности. А этого вполне хватит для начала процесса импичмента.
Более того, у Трампа может возникнуть конфликт со своей партией, которая в итоге осознает, что он оказался слишком "тяжелым" кандидатом на пост главнокомандующего. Издание отмечает, что с момента инаугурации, позиции Трампа в республиканской партии падают.
Напомним, "Правда.Ру" писала о планах Дональда Трампа уволить главу Минфина США.
Фото: facebook.com/DonaldTrump
Читайте также:
Трамп может уволить министра финансов из-за главы ФРС США
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
СМИ: Трамп рассекретил спецназ США записью в Твиттер
Дональд Трамп посмеялся над верой мальчика в Санта-Клауса
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Американский самолет-разведчик три часа исследовал побережье Крымского полуострова.
Множатся заявления первых лиц России о необходимости пересмотра Конституции, хотя Кремль опровергает такую деятельность. В каком направлении может идти работа?
Специальные конструкции для защиты от столкновения с кораблями установили на Крымском мосту. Данное заявление было сделано информационным центром " Крымский мост".
Дружба Белоруссии для России страшнее, чем ненависть Украины. Категорически нельзя дружить с Трампом и Абэ, считает политолог Андрей Суздальцев.