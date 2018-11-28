Bloomberg: военное положение не спасет Порошенко

По версии американского издания, введение военного положения в стране выглядело как политическая уловка нынешнего президента Украины Петра Порошенко. Её целью острочить выборы и получить преимущество в них, которого пока, говорят результаты опросов, нет.

Если бы длительность военного положения была больше (Порошенко предлагал 60 суток, Рада приняла указ о 30-ти), это бы по сути отменило проведение предвыборных кампаний всех кандидатов, кроме самого Порошенко - как главнокомандующий он остался бы на виду, оберегая и защищая границы государства, пишет СМИ. Теперь же шанс получить преимущество упущен.

По информации издания, в ход шли все инструменты, в частности, Порошенко ссылался на разведданные, говорящии о прямой угрозе вторжения со стороны России: в порты городов Мариуполь и Бердянск в Азовском море. Он даже покидал совещание, продолжая переговоры из своего кабинета. Но голосов поддержки нынешнего президента в Верховной Раде оказалось не так много, как он рассчитывал, и пришлось пойти на уступки. Порошенко вернулся и под аплодисменты подписал указ о введении военного положения в 10 из 27 областей Украины. Также голосованием была подтверждена дата президентских выборов - 31 марта 2019. Такой расклад, считают авторы материала, не даёт Порошенко никаких преимуществ.

Bloomberg заключает, что у жителей Украины есть четыре месяца, чтобы выбрать более "компетентного" лидера, который, так или иначе, поддержит курс на полный разрыв отношений с Россией.

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