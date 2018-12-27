Зачем Трамп тайно летал в Ирак

26 декабря президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп тайно посетил Ирак, где встретился с американскими военными и поздравил их с новогодними праздниками. На брифинге с журналистами, американский лидер отметил, что не собирается выводить военный контингент из Ирака, так как его можно использовать в борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ) на территории Сирии.

Напомним, "Правда.Ру" уже публиковала новость о решении Дональда Трампа вывести американских военных с территории Сирии. По мнению 45-го президента США, военное присутствие в Сирии не имеет смысла, так как американские военные выполнили свою задачу - победили террористов.

Фото: pravda.ru

Читайте также:

США поменяли планы и готовятся к выводу войск из Сирии

2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет

The Guardian: Трамп ошеломил мир решением вывести войска из Сирии

Конгрессмен Ро Ханна: Трамп прав, присутствие США в Сирии было незаконно