По данным российских правозащитников, скандально известный информатор WADA Григорий Родченков предпринял попытку самоубийства.
Инцидент якобы произошел в арендованной ФБР квартире в Вашингтоне. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.
Он рассказал о том, что, по информации коллег из США, сама попытка произошла еще неделю назад - 19 июня. Но американские спецслужбы изо всех сил скрывали ее от общественности.
Выяснилось, что к экс-директору Московской антидопинговой лаборатории в тот момент вовремя успели приехать сотрудники ФБР. Они-то и вызвали медиков, которые отправили Родченкова в психоневрологическую больницу.
Соцсети отреагировали ожидаемо, написав, что скандально известного информатора WADA, наверное, "совесть замучила" за его провокационные заявления по российским олимпийцам, которые якобы использовали допинг в Сочи в 2014 году.
Также прозвучала фраза, что имя Родченкова было следующим в западном списке "на вылет"для тех, кто уже "послужил делу Запада против России".
Напомним, что такое предположение действительно делалось после отравления экс-агента Сергея Скрипаля в Солсбери и загадочной смерти бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова в Лондоне.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что сбежавший в США информатор ВАДА Григорий Родченков заявил о махинациях с допинг-пробами на московской Олимпиаде 1980 года.
Родченков выступил против снятия временной дисквалификации ОКР после расследования Олимпиады в Сочи: "Это будет худшим решением. Люди понимают, что именно делает МОК - изображает борьбу с допингом. Разрешение флага сведет на нет все предыдущие достижения, и это абсолютное неуважение ко всем комиссиям, их выводам и докладу Макларена".
При этом Родченков пожаловался на обвинения во лжи со стороны российских чиновников и постоянные преследования и унижения.
Что касается якобы имевшей место попытки суицида, то информацию об этом обнародовал сайт фейковых новостей ИА «Панорама». Позже поступила информация о нервном срыве Григория Родченкова. Но его жизни в настоящий момент ничто не угрожает.
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