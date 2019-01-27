Немецкие СМИ рассказали о тяжелейшем поражении Дональда Трампа

"Шатдаун", временное прекращение работы правительства Соединенных Штатов Америки, подошел к концу. Действующий президент страны Дональд Трамп в своем противостоянии с несогласными его политикой потерпел "тяжелейшее поражение".

Об этом сообщает специальный корреспондент немецкого издание Die Welt в США.

Напомним, из-за чего американское правительство было вынуждено на некоторое время прекратить свою работу. Так, между главой государства Дональдом Трампом и рядом представителей официального Вашингтона возник спор насчет строительства стены на государственной границе с Мексикой. Американский президент, в отличии от многих своих оппонентов, считал это крайне необходимым.

Дональд Трамп, напоминает специальный корреспондент Die Welt из США, обещал, что не уступит в этом серьезном споре. На сегодняшний день он все-таки договорился с демократами, указывает автор материала, но не получил ни цента на строительство "своей" стены. То есть, уверены немецкие средства массовой информации, на самом деле нет никакого соглашения между американским президентом и его противниками. Дональд Трамп, подытоживает автор материала, просто-напросто дискредитировал себя и потерпел "тяжелейшее поражение" со времен начала своей работы на посту президента Соединенных Штатов Америки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стали известны подробности методов работы Дональда Трампа. Так, оказывается, действующий президент США не доверяет практически никому в Вашингтоне и всерьез намерен избавиться от "всех змей" в Вашингтоне, даже тех, "кто обитает на самом дне".

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