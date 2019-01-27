Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Немецкие СМИ рассказали о тяжелейшем поражении Дональда Трампа

Мир » Северная Америка » США и Канада

 

Немецкие СМИ рассказали о тяжелейшем поражении Дональда Трампа. 397855.jpeg

"Шатдаун", временное прекращение работы правительства Соединенных Штатов Америки, подошел к концу. Действующий президент страны Дональд Трамп в своем противостоянии с несогласными его политикой потерпел "тяжелейшее поражение".

Об этом сообщает специальный корреспондент немецкого издание Die Welt в США.

Напомним, из-за чего американское правительство было вынуждено на некоторое время прекратить свою работу. Так, между главой государства Дональдом Трампом и рядом представителей официального Вашингтона возник спор насчет строительства стены на государственной границе с Мексикой. Американский президент, в отличии от многих своих оппонентов, считал это крайне необходимым.

Дональд Трамп, напоминает специальный корреспондент Die Welt из США, обещал, что не уступит в этом серьезном споре. На сегодняшний день он все-таки договорился с демократами, указывает автор материала, но не получил ни цента на строительство "своей" стены. То есть, уверены немецкие средства массовой информации, на самом деле нет никакого соглашения между американским президентом и его противниками. Дональд Трамп, подытоживает автор материала, просто-напросто дискредитировал себя и потерпел "тяжелейшее поражение" со времен начала своей работы на посту президента Соединенных Штатов Америки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стали известны подробности методов работы Дональда Трампа. Так, оказывается, действующий президент США не доверяет практически никому в Вашингтоне и всерьез намерен избавиться от "всех змей" в Вашингтоне, даже тех, "кто обитает на самом дне".

Читайте также:

Портрет Трампа из цитат: Чертовски красив, умен…

Венесуэла обвинила своего военного атташе в США в госизмене Венесуэла обвинила своего военного атташе в США в госизмене

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы СМИ США Трамп Мексика Германия
Обсудить
Актуальная аналитика
Ландшафтный дизайн
Дачные новаторы: памперсы в деле
Советское наследие
Иван Кожедуб. Сначала неудачник, а потом герой
Военные новости
Пятерка лучших пистолетов Второй мировой
Новости Все >
Специалисты рассказали, как уберечь свой смартфон во время морозов
Российские солдаты получат индивидуальный комплекс разведки "Глаз"
Немецкие СМИ рассказали о тяжелейшем поражении Дональда Трампа
Венесуэла обвинила своего военного атташе в США в госизмене
Живший на вокзале псковский ветеран получил квартиру
На Украине заявили о недоверии со стороны Евросоюза
В Британии поддержали ультиматум по проведению выборов в Венесуэле
Под Саратовом взорвалось кафе из-за газа
В Давосе предложили сократить рабочую неделю до 4-х дней
Надежду Савченко выдвинули в кандидаты на пост президента Украины
Читательский топ
Евдокия Московская: самая счастливая кремлевская жена
Украина боится: "Турецкий поток" окажется в разы страшнее "Северного"
Снайперы: неписаные правила Великой Отечественной
Москва ждет крылатую ракету из США?
В Германии отказались признавать участников блокады Ленинграда героями
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Stratfor: НАТО в Черном море уперлось в "русскую стену"

Ситуация после конфликта между ВМФ Украины и российской береговой охраной в Керченском проливе остается напряженной по сей день. Военные корабли НАТО двинулись в Черное море, чтобы поддержать Украину.

Stratfor: НАТО в Черном море уперлось в "русскую стену"
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Южная Америка
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Новости Украины
Мэр Киева рассмешил участников форума в Давосе
Парламент
ПАСЕ теряет Россию и смысл существования
Общество
В Германии отказались признавать участников блокады Ленинграда героями

Немецкая журналистка считает, что Россия слишком героизирует блокаду Ленинграда. На самом деле, это событие нужно приравнять к геноциду, - считает журналистка.

В Германии отказались признавать участников блокады Ленинграда героями
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Южная Америка
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Южная Америка
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Новости Европы
Германия, Франция и Испания признают Гуаидо президентом Венесуэлы, если Мадуро не проведет выборы
Военные новости
СМИ впервые показали тяжелый боевой дрон "Охотник"

В интернете появилась первая фотография, на которой, возможно, запечатлен российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник». Снимок был опубликован в Twitter.

СМИ впервые показали тяжелый боевой дрон "Охотник"
Евдокия Московская: самая счастливая кремлевская жена
Российское наследие
Евдокия Московская: самая счастливая кремлевская жена
Южная Америка
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Военные новости
Снайперы: неписаные правила Великой Отечественной
Игорь Буккер Иван Кожедуб. Сначала неудачник, а потом герой Игорь Буккер Соломон Соловьев Дети-мазохисты - кто они? - Гороскоп дня Соломон Соловьев Николя Бонналь Омар Шариф — последний киногерой Николя Бонналь
Комментарии
На Украине заявили о недоверии со стороны Евросоюза
На Украине заявили о недоверии со стороны Евросоюза
В Германии отказались признавать участников блокады Ленинграда героями
На Украине заявили о недоверии со стороны Евросоюза
ПАСЕ теряет Россию и смысл существования
ПАСЕ теряет Россию и смысл существования
На Украине заявили о недоверии со стороны Евросоюза
ПАСЕ теряет Россию и смысл существования
ПАСЕ теряет Россию и смысл существования
На Украине заявили о недоверии со стороны Евросоюза
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Живший на вокзале псковский ветеран получил квартиру
В Германии отказались признавать участников блокады Ленинграда героями
На Украине заявили о недоверии со стороны Евросоюза
В Германии отказались признавать участников блокады Ленинграда героями
Жители многоэтажки травят семью с ребенком-инвалидом
В Германии отказались признавать участников блокады Ленинграда героями
В Германии отказались признавать участников блокады Ленинграда героями
На Украине заявили о недоверии со стороны Евросоюза
В Германии отказались признавать участников блокады Ленинграда героями
На Украине заявили о недоверии со стороны Евросоюза
История и современность Все >
Фантастические твари средневековых бестиариев
Фантастические твари средневековых бестиариев
Рукопись Войнича – сложнейший текст расшифрован?
Рукопись Войнича – сложнейший текст расшифрован?
Пятерка лучших пистолетов Второй мировой
Пятерка лучших пистолетов Второй мировой
Снайперы: неписаные правила Великой Отечественной
Снайперы: неписаные правила Великой Отечественной
Саудовцев заподозрили в производстве баллистических ракет
Саудовцев заподозрили в производстве баллистических ракет
Любопытные факты о пулемете "Максим"
Любопытные факты о пулемете "Максим"
Выживший штурман раскрыл подробности столкновения Су-34
Выживший штурман раскрыл подробности столкновения Су-34
Почему итальянцы участвовали в ненужной им Крымской войне
Почему итальянцы участвовали в ненужной им Крымской войне
Почему Константин Павлович отказался от короны Российской империи
Почему Константин Павлович отказался от короны Российской империи
Провинциальные школьники жалуются на обеды
Провинциальные школьники жалуются на обеды
Россиян ждет налог на мобильные, ноутбуки и планшеты
Россиян ждет налог на мобильные, ноутбуки и планшеты
Женское Все >
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Неопытным садоводам: астра на рассаду
Неопытным садоводам: астра на рассаду
Как стоматолог поможет избавиться от морщин
Как стоматолог поможет избавиться от морщин
Здоровье почек. Часть 2
Здоровье почек. Часть 2
Золушки, которые стали королевами
Золушки, которые стали королевами
Почему девушки подвержены депрессиям чаще мужчин
Почему девушки подвержены депрессиям чаще мужчин
Как Харли Квинн держит свое тело в прекрасной форме - советы от Марго Робби
Как Харли Квинн держит свое тело в прекрасной форме - советы от Марго Робби
Аватарка расскажет о вас многое
Аватарка расскажет о вас многое
Смех вернет краски жизни
Смех вернет краски жизни
Парадоксы позднего ужина
Парадоксы позднего ужина
Сильные свойства привычных продуктов
Сильные свойства привычных продуктов
Мужское Все >
Правила безопасности на льду
Правила безопасности на льду
Воблеры минноу - брать или нет
Воблеры минноу - брать или нет
"Умные дома": прогноз экспертов о быте будущего
"Умные дома": прогноз экспертов о быте будущего
Пыль - не проблема, если следовать этим советам
Пыль - не проблема, если следовать этим советам
Как оформить интерьер в стиле ар-деко
Как оформить интерьер в стиле ар-деко
Какие вещи нельзя хранить в доме
Какие вещи нельзя хранить в доме
Идеи и советы для придания дому тепла и уюта зимой
Идеи и советы для придания дому тепла и уюта зимой
Опасные формы: тренировочный комплекс
Опасные формы: тренировочный комплекс
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Москва ждет крылатую ракету из США?
Точка зрения
Москва ждет крылатую ракету из США?
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Точка зрения
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО
Точка зрения
Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО
Интересы
Святая Нина - простая девушка, равная апостолам
Святая Нина - простая девушка, равная апостолам
Грех ли - лишний вес? или "Благословите похудеть!"
Грех ли - лишний вес? или "Благословите похудеть!"
Декоративные мыши: история создания
Декоративные мыши: история создания
Как приучить щенка не прыгать на людей
Как приучить щенка не прыгать на людей
Кот набедокурил в съемной квартире на 77 тысяч рублей
Кот набедокурил в съемной квартире на 77 тысяч рублей
Китовая акула побаловала рыбаков своим вниманием
Китовая акула побаловала рыбаков своим вниманием
Почему кошки так любят коробки
Почему кошки так любят коробки
Чистый ли воздух в наших городах? Где лучше не дышать
Чистый ли воздух в наших городах? Где лучше не дышать
Удивительные факты о радуге
Удивительные факты о радуге
Что говорят специалисты о сне
Что говорят специалисты о сне
Секс — это познавательно и весело
Секс — это познавательно и весело
Лучшая мелодия от стресса
Лучшая мелодия от стресса
Интересные факты о деньгах
Интересные факты о деньгах
Забавные компьютерные вирусы
Забавные компьютерные вирусы
Кто на самом деле писал книги за Шекспира, Дюма и Диккенса?
Кто на самом деле писал книги за Шекспира, Дюма и Диккенса?
Южная Америка
Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев

Американский миссионер в Амазонии поставил на грань вымирания изолированное племя индейцев и может быть обвинен Бразилией в геноциде.

Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев
Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?
Дальний Восток
Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Южная Америка
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Южная Америка
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Крым, кризис США и Украина были предсказаны в 2012 году
Мир. Новости мира
Крым, кризис США и Украина были предсказаны в 2012 году
"Призрак бродит по Европе..." в желтом жилете
Евросоюз
"Призрак бродит по Европе..." в желтом жилете
Европе не понравится Аахенский договор Берлина и Парижа
Евросоюз
Европе не понравится Аахенский договор Берлина и Парижа
Путин и Трамп встречаются тайно
США и Канада. Новости и аналитика
Путин и Трамп встречаются тайно
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Дальний Восток
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Приднестровье никогда не присоединится к Молдавии
Бывший СССР
Приднестровье никогда не присоединится к Молдавии
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ