Контрольно-пропускной пункт в США на границе с Мексикой закрыт. Причины решения официально не названы, по информации СМИ пункт закрыли после того, как мигранты с флагами Гондураса и США попытались пересечь границу. Американские силовые структуры применили слезоточивый газ. Управление таможенной и пограничной охраны США сообщило в Twitter, что в данный момент перекрыты все автомобильные и пешеходные полосы пункта "Сан-Исидро".
Напомним, большие волны мигрантов прибывают к границе США с Мексикой — это выходцы из Гондураса, Сальвадора и Мексики. Так, о караване численностью приблизительно в семь тысяч сообщалось в конце октября, с тех пор в СМИ появлялись сведения о новых волнах беженцев.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о реакции на происходящие события президента США Дональда Трампа: он пригрозил закрыть границу США с Мексикой, а также добавил, что ни одного из мигрантов не пустят на территорию страны, пока индивидуальная заявка каждого из желающих не будет рассмотрена в суде.
Также мы сообщали о том, что Трамп разрешил открывать огонь по мигрантам, пытающимся незаконно проникнуть на территорию США. К границе с Мексикой были направлены силы регулярной армии США, а также несколько тысяч военнослужащих Национальной гвардии страны.
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