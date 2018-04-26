Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Повод для войны? Зачем спецслужбы США "атаковали" генконсульство России

Мир » Северная Америка » США и Канада

В Сиэтле повторилась история с захватом здания российского консульства, покинутого дипломатами. МИД России назвал эту ситуацию очередным "  "рейдерским захватом".

Повод для войны? Зачем спецслужбы США "атаковали" генконсульство России. 386400.jpeg
Фото: официальная страница Генконсульства России в Сиэтле в facebook.com

Напомним, 25 апреля истек крайний срок, когда сотрудники должны были покинуть здание консульства и резиденцию консула России в Сиэтле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook написала, что "американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище - государственный рейдерский захват".

Со своей стороны, посол России в США Анатолий Антонов назвал действия властей США, которые вошли на территорию российского генконсульства в Сиэтле, "недружественным шагом". Он также напомнил, что проникновение произошло в годовщину встречи советских и американских солдат на Эльбе.

Напомним, как только россияне покинули здание, полиция США взяла его под охрану, однако над консульством по-прежнему реял государственный флаг России. Россияне принципиально оставили флаг на флагштоке, подчеркнул Антонов. 

В свою очередь, представитель госдепа Хезер Науэрт объяснила проникновение американских сотрудников в здание российского генконсула в Сиэтле "ответными мерами" на политику властей РФ. "Сегодня чиновники госдепартамента прошлись по зданию (генконсульства) в Сиэтле, чтобы подтвердить, что оно было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого "вторжения", просто твердый, законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России", - написала Науэрт в Twitter.

"Мы сделали это в ответ на использование российским правительством нервно-паралитического вещества военного класса на территории Великобритании", - написала Науэрт.

Ранее CNN опубликовал эксклюзивный материал, в котором утверждается, что среди высланных из США дипломатов были "шпионы", отслеживающих передвижения "российских перебежчиков и их семей". При этом утверждалось, что сотрудники дипмиссий якобы готовились к нападению на эмигрантов из России, которых "Кремль обозначил как предателей или врагов".

Отметим, что здание консульства было построено в 1890 году и имеет историческую ценность. На сегодняшний день у России осталось только три консульских учреждения: в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне. 

Читайте также:

В Сан-Франциско консульство РФ прекращает прием посетителей с 1 сентября

США требуют закрыть консульство и консульские объекты РФ на своей территории

Дипломаты дали прогноз российско-американских отношений

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы россия сиэттл консульство
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 26.04 - стоики
Парламент
Наш ответ США: возможности и опасности
Теория Потребления
Истина в вине
Читательский топ
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Новости Все >
Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться шашлыком
Повод для войны? Зачем спецслужбы США "атаковали" генконсульство России
Блокировка Telegram: $2 миллиарда убытков, попытки заказухи и сломанный Рунет
Генерал Пентагона: "Русские нас выключают своими новыми РЭБ"
Сатана счастлив: Запад объявил Библию "необязательной для прочтения"
Зачем губернатор Севастополя подал иск спикеру парламента
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Мир
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Ближний Восток
ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии
Мир
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Мир
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Другие
Казахстан открыл свои порты для США
Украина
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Мир
Западные СМИ рассказали о русском оружии Судного дня

Западная пресса активно обсуждает российский комплекс "Статус-6", известный как оружие Судного дня.

Западные СМИ рассказали о русском оружии Судного дня
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Другие
Казахстан открыл свои порты для США
ЯМЭФ-2018
Волен Сидеров: В Европе не знают, как на самом деле живет Россия
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 26.04 - стоики Соломон Соловьев Любовь Степушова Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии Любовь Степушова Дарья Касьянова Звезды-рестораторы и их заведения Дарья Касьянова
Комментарии
"Нужен только приказ": ядерное супероружие готово к применению
Это не фантастика: Украина набирает Крымскую полицию
Сядут все: Навальный снова пытается сорвать инаугурацию
Сядут все: Навальный снова пытается сорвать инаугурацию
Белгородок обязали получать разрешение на аборт в церкви
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
В Китае предложили России рецепт, как избежать влияния санкций Запада
Новая расшифровка предсказания Нострадамуса
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Это - приговор? России переданы обвинения ОЗХО по делу Скрипаля
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
1 мая решится судьба антироссийских санкций
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Наш ответ США: возможности и опасности
Наш ответ США: возможности и опасности
Наш ответ США: возможности и опасности
Наш ответ США: возможности и опасности
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался