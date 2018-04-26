Повод для войны? Зачем спецслужбы США "атаковали" генконсульство России

В Сиэтле повторилась история с захватом здания российского консульства, покинутого дипломатами. МИД России назвал эту ситуацию очередным " "рейдерским захватом".

Фото: официальная страница Генконсульства России в Сиэтле в facebook.com

Напомним, 25 апреля истек крайний срок, когда сотрудники должны были покинуть здание консульства и резиденцию консула России в Сиэтле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook написала, что "американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище - государственный рейдерский захват".

Со своей стороны, посол России в США Анатолий Антонов назвал действия властей США, которые вошли на территорию российского генконсульства в Сиэтле, "недружественным шагом". Он также напомнил, что проникновение произошло в годовщину встречи советских и американских солдат на Эльбе.

Напомним, как только россияне покинули здание, полиция США взяла его под охрану, однако над консульством по-прежнему реял государственный флаг России. Россияне принципиально оставили флаг на флагштоке, подчеркнул Антонов.

В свою очередь, представитель госдепа Хезер Науэрт объяснила проникновение американских сотрудников в здание российского генконсула в Сиэтле "ответными мерами" на политику властей РФ. "Сегодня чиновники госдепартамента прошлись по зданию (генконсульства) в Сиэтле, чтобы подтвердить, что оно было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого "вторжения", просто твердый, законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России", - написала Науэрт в Twitter.

"Мы сделали это в ответ на использование российским правительством нервно-паралитического вещества военного класса на территории Великобритании", - написала Науэрт.

Ранее CNN опубликовал эксклюзивный материал, в котором утверждается, что среди высланных из США дипломатов были "шпионы", отслеживающих передвижения "российских перебежчиков и их семей". При этом утверждалось, что сотрудники дипмиссий якобы готовились к нападению на эмигрантов из России, которых "Кремль обозначил как предателей или врагов".

Отметим, что здание консульства было построено в 1890 году и имеет историческую ценность. На сегодняшний день у России осталось только три консульских учреждения: в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне.

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