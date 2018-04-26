Сатана счастлив: Запад объявил Библию "необязательной для прочтения"

Американский мужской журнал GQ обнародовал список "переоцененных" знаменитых книг.

По мнению редакции, в перечень переоцененных и необязательных к прочтению произведений попала и Библия. Как отмечает писатель Джесси Болл, известно, что "в ней есть хорошие куски, но в целом это далеко не самое совершенное творение рук человеческих. Она содержит повторы, противоречия и нравоучения, глупа и местами злонамеренна".

Болл вместо Библии посоветовал прочитать книгу "Толстая тетрадь" Аготы Кристоф, в которой говорится о жизни двух братьев во время Второй мировой войны.

Не слишком позитивно в журнале оценили книги "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера, "Старик и море" Эрнеста Хемингуэя, "Властелин колец" Дж. Р. Р Толкина и "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена, назвав их "расистскими", "сексистскими" и "скучными".

Не так давно любопытную статистику по состоянию религиозности общества в США предоставило социологическое агентство Pew Research. За два срока президентства Барака Обамы, количество тех американцев, что причисляют себя к атеистам выросло на 9%. В то время к неверующим причисляло себя 16% населения США, на сегодняшний день то уже 25%.

Исследователи называют и причины уменьшения числа верующих. Первая и главная, по их мнению, кроется в системе образования. До Обамы школы в США в целом были светскими и даже секулярными заведениями, однако, с 2008 года они превратились в антиклерикальные площадки.

В частности, а американских школах в рамках либеральной модели "свободы вероисповедания" ученикам могут сделать выговор или даже подвергнуть штрафным санкциям учеников за ношение нательного креста или чтение Библии.

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