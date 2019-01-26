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Сандерс может составить конкуренцию Трампу на выборах 2020 года

Мир » Северная Америка » США и Канада

Сандерс может составить конкуренцию Трампу на выборах 2020 года. 397843.jpeg

26 января несколько источников из окружения сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса рассказали о его намерениях претендовать на пост президента США в 2020 году. Источники сообщили, что сенатор несколько месяцев размышлял над участием в президентских выборах. Решающим фактором стал результат соцопроса, который показал высокий уровень поддержки Сандерса среди латиноамериканцев и афроамериканцев.

Результаты социологических опросов также показали, что Берни Сандерс является одним из самых популярных политиков США. Источники рассказали о попытке Сандерса выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2016 года. Однако тогда ему не хватило популярности, чтобы соревноваться с Хиллари Клинтон. В итоге, Демократическая партия США выбрала Клинтон.

По мнению источников, сегодня у Сандерса есть все необходимое, чтобы принять участие в президентской гонке и составить серьезную конкуренцию действующему президенту США Дональду Трампу.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала призыв Берни Сандерса за год до президентских выборов США 2016 года, в котором он призвал американцев к "демократической революции". По мнению Сандерса, современная американская демократия все больше становится похожа на "битву миллиардеров".

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Берни Сандерс поддержал кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года.

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Темы США выборы-2020 Дональд Трамп Берни Сандерс Демократическая партия США
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