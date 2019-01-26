США поддержали государственный переворот в Венесуэле

Американская газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой рассказала о реализации плана США по смене власти в Венесуэле. Издание сообщило, что последние несколько недель многие американские политики, лидеры европейских стран, а также представители Венесуэлы планировали свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

WSJ отмечает, что недавнее самопровозглашение Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы произошло с руки Соединенных Штатов. Перед тем как провозгласить себя главой государства, Гуаидо провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом. Пенс сообщил Гуаидо, что Вашингтон поддержит его на посту президента.

Напомним, "Правда.Ру" сообщала читателям о событиях, которые происходят в Венесуэле. 15 января президент Венесуэлы Николас Мадуро был признан узурпатором государства. Позже в стране начались протесты, которые были инициированы Соединенными Штатами. США призывали венесуэльских военных не выполнять приказы Николаса Мадуро.

Ранее "Правда.Ру" публиковала мнение заведующего кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Бориса Мартынова, который считает, что России ни в коем случае нельзя вмешиваться в венесуэльский кризис.

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