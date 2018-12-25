США планировали создать в Симферополе биолабораторию

25 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что правительство США собиралось организовать биологическую лабораторию в Симферополе. По информации Роспотребнадзора, на Украине сейчас работает 11 подобных лабораторий, которые финансируются Пентагоном. После присоединения Крымского полуострова к Российской Федерации, в Симферополе были обнаружены биоматериалы, которые готовили к отправке в США.

Ранее "Правда.Ру" уже писала о том, что было бы с Крымом, если бы Российская федерация не приняла полуостров в свой состав.

Читайте также:

Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО

"Не случись референдума, Крым бы выжгли"