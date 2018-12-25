Дональд Трамп посмеялся над верой мальчика в Санта-Клауса

24 декабря американский лидер Дональд Трамп со своей супругой Меланией Трамп провел горячую линию для детей, которые желают узнать, где находится Санта-Клаус. Любой ребенок мог позвонить президенту и узнать о перемещениях Санты.
Когда на телефон позвонил мальчик по имени Коулман, президент спросил его, верит ли он еще в Санта-Клауса, а затем добавил - "Наслаждайся". Напомним, что президент Соединенных Штатов совместной с первой леди каждый год отвечают на вопросы детей о перемещениях Санты.
Фото: официальная страница Дональда Трампа в facebook.com
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