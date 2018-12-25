25 декабря информационное агентство Bloomberg, со ссылкой на источник в Белом доме, сообщило о размышлениях Дональда Трампа относительно увольнения главы Минфина США Стивена Мнучина. Источник утверждает, что американский лидер недоволен работой министра из-за низких показателей на фондовом рынке. Иной источник агентства считает, что Мнучин может остаться главой Минфина еще на некоторое время, если предпримет все усилия для восстановления американского фондового рынка.
По мнению агентства, администрация президента США находится в поисках виновного лица, которое можно обвинить в рекордном падении американских активов. 23 декабря Стивен Мнучин провел расширенное заседание с главами крупнейших банков Соединенных Штатов. Банкиры заверили главу Минфина, что обладают достаточной ликвидностью для кредитования юридических и физических лиц.
Причиной размышлений Трампа об увольнении Мнучина могла стать позиция министра относительно главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Напомним, Дональд Трамп сам выдвинул Пауэлла на этот пост в 2017 году. Однако оказался совсем не рад своему решению. Новый глава ФРС слишком часто повышает ключевую ставку, из-за чего она достигла рекордных показателей за всю историю США.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о решении Дональда Трампа закончить военную операцию в Сирии и вывести из страны американских военных, а также публиковал информацию о возможных кандидатах на пост главы Минобороны США.
Фото: Pravda.Ru
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