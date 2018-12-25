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Источник Правда.Ру

СМИ рассказали о "стремительно пустеющем" Нью-Йорке

Мир » Северная Америка » США и Канада

Издание New York Post сообщило о стремительном отъезде жителей Нью-Йорка из города. В основе статьи о проблемах миграции горожан лежит статистика по последней переписи населения. Официальные документы подтверждают факт, что каждый день количество жителей города уменьшается на сто человек.

СМИ рассказали о "стремительно пустеющем" Нью-Йорке. 396366.jpeg

Автор статьи приводит мнение, что жители покидают мегаполис из-за высоких налогов, уменьшающихся заработных плат и повышения стоимости проживания. Что в свою очередь, не оставляет американцам иного выхода кроме как покинуть город. Автор материала подчеркивает, последний раз такой чудовищный отток граждан из Нью-Йорка наблюдался в 1930-х годах во время Великой депрессии.

Институт экономических исследований Америки приводит данные относительно благосостояния нью-йоркцев. Так, около 48% горожан имею доход в $30-60 тыс. в год, что позволяет уверенно назвать их средним классом. У 31% жителей города доходы меньше, а 21% горожан имеют самый высокий доход. Сотрудники института отмечают, что богатые становятся богаче, а доходы среднего класса стремительно падают.

Ранее "Правда.Ру" писала об экономической матрице, в которой проживают граждане США и тянут за собой весь мир.

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