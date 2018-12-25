СМИ рассказали о "стремительно пустеющем" Нью-Йорке

Издание New York Post сообщило о стремительном отъезде жителей Нью-Йорка из города. В основе статьи о проблемах миграции горожан лежит статистика по последней переписи населения. Официальные документы подтверждают факт, что каждый день количество жителей города уменьшается на сто человек.

Автор статьи приводит мнение, что жители покидают мегаполис из-за высоких налогов, уменьшающихся заработных плат и повышения стоимости проживания. Что в свою очередь, не оставляет американцам иного выхода кроме как покинуть город. Автор материала подчеркивает, последний раз такой чудовищный отток граждан из Нью-Йорка наблюдался в 1930-х годах во время Великой депрессии.

Институт экономических исследований Америки приводит данные относительно благосостояния нью-йоркцев. Так, около 48% горожан имею доход в $30-60 тыс. в год, что позволяет уверенно назвать их средним классом. У 31% жителей города доходы меньше, а 21% горожан имеют самый высокий доход. Сотрудники института отмечают, что богатые становятся богаче, а доходы среднего класса стремительно падают.

Ранее "Правда.Ру" писала об экономической матрице, в которой проживают граждане США и тянут за собой весь мир.

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