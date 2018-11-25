Трамп пригрозил закрыть границу США с Мексикой

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости Вашингтон закроет границу с Мексикой.
Об этом Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter. По словам американского национального лидера, правительство США закроет свою южную границу с Мексикой в случае особой необходимости. Дональд Трамп заявил, что там десятки лет кряду происходили нарушения, и Соединенные Штаты Америки якобы не намерены более терпеть это.
Дональд Трамп также добавил, что мексиканских мигрантов не пустят в США до тех пор, пока заявка каждого из них не будет одобрена в суде в индивидуальном порядке.
Отметим, что столь резкие выражения в адрес соседней Мексики президент Соединенных Штатов Америки позволяет себе далеко не первый раз. Так, Дональда Трампа его противники неоднократно даже обвиняли в расизме из-за его отношения к мексиканским мигрантам.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп не пожал руку действующему президенту Украины Петру Порошенко. Любопытно, что с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, главой Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель Трамп поздоровался, но Петра Порошенко, стоящего поблизости, почему-то решил проигнорировать.
Фото: официальная страница Дональда Трампа в facebook. com
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