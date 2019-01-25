Трамп может ввести режим ЧП, чтобы профинансировать строительство стены

25 января в распоряжении журналистов американского канала CNN появились документы, которые свидетельствуют о подготовке Белого дома к введению режима чрезвычайного происшествия в южной части США.
Режим ЧП подразумевает выделение $7 миллиардов на строительство "стены Трампа". Президент США отметил в декларации, что сотни иностранных эмигрантов, которые ежедневно незаконно пересекают мексиканско-американскую границу, представляют прямую угрозу безопасности США.
Источник в Белом доме утверждает, что последние изменения в декларацию были внесены на прошлой неделе. Администрация президента уже определила источник средств для финансирования строительства. В случае введения режима ЧП, строительством стены займется корпус военных инженеров вооруженных сил США.
Советники президента США уже предупреждали Дональда Трампа о последствии такого решения. Строительство стены на границе с Мексикой путем введения чрезвычайного положения приведет к большому количеству судебных исков и разбирательств, так как в некоторых местах стена будет проходить через частные владения.
Более того, представители Демократической партии Конгресса США, которая является противником строительства стены, могут предпринять попытки остановить режим ЧП и наказать Трампа за использование средств налогоплательщиков при строительстве пограничного сооружения.
Напомним, "Правда.Ру" уже информировала читателей о том, что Дональд Трамп имеет возможность ввести режим ЧП в США, чтобы получить деньги на строительство стены. Однако сам Трамп отмечал, что собирается прибегнуть к этому варианту только в крайнем случае.
Также "Правда.Ру" рассказывала об остановке работы правительства США, или так называемом "шатдауне". Дональд Трамп занял принципиальную позицию, и намерен идти до последнего, даже если шатдаун продлиться долгое время.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Трампу пришлось отменить поезду американской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе из-за шатдауна.
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