Сенатор США признал смену чужих режимов "силой и митингами"

Сенатор-республиканец Рэнд Пол призвал администрацию США прекратить политику "смены режимов", от которой "становится только хуже".

На заседании комитета, где должно пройти голосование по кандидатуре Майка Помпео на пост госсекретаря США, Пол сообщил, что нужно прекращать порочную практику насилия в отношении властей других стран.

Он также напомнил о ситуации в Ираке и Ливии, военное вмешательство в дела которых "не сделало Америку более защищенной". ВчераПол заявил, что выступит в поддержку кандидатуры Помпео, так как последний заверил, что США сократят свое военное присутствие в Ираке и Афганистане.

Как ранее сообщал Politonline, республиканцы уже призывали начать расследование в отношении сотрудников госдепартамента США. Чиновников ведомства законодатели подозревают в преднамеренном вмешательстве в избирательные кампании других государств и поддержке левоцентристских организаций за рубежом.

Сенаторы пришли к выводу, что госдеп осуществлял вмешательство во внутренние политические процессы иностранных государств, переводя через Агентство по международному развитию (USAID) средства налогоплательщиков якобы на "развитие демократии и гражданского общества".

Республиканцы выступили с требованием разобраться, как "расходуются средства американских налогоплательщиков, чтобы остановить деятельность, которая провоцирует политические волнения и подрывает принцип национального суверенитета" иностранных государств.

Стоит добавить, что экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, еще находясь в должности, признавал, что администрация Барака Обамы действительно поддержала организацию кровавой "Арабской весны", но неверно просчитала ее последствия. Да и авторства остальных революций разной степени "бархатности" власти США уже и не скрывают.

Действующий президент США Дональд Трамп во время свой избирательной кампании выступил с заявлением, что Вашингтон не будет вести себя, как прежняя администрация Обамы и свергать неугодные режимы в разных странах мира. Трамп во время первого после выборов митинга в Огайо заявил, что будет стараться придерживаться стабильности, а не хаоса, так как страна нуждается в восстановлении.

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