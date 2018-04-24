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Сенатор США признал смену чужих режимов "силой и митингами"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Сенатор-республиканец Рэнд Пол призвал администрацию США прекратить политику "смены режимов", от которой "становится только хуже".

Сенатор США признал смену чужих режимов "силой и митингами". 386285.jpeg

На заседании комитета, где должно пройти голосование по кандидатуре Майка Помпео на пост госсекретаря США, Пол сообщил, что нужно прекращать порочную практику насилия в отношении властей других стран.

Он также напомнил о ситуации в Ираке и Ливии, военное вмешательство в дела которых "не сделало Америку более защищенной". ВчераПол заявил, что выступит в поддержку кандидатуры Помпео, так как последний заверил, что США сократят свое военное присутствие в Ираке и Афганистане.

Как ранее сообщал Politonline, республиканцы уже призывали начать расследование в отношении сотрудников госдепартамента США. Чиновников ведомства законодатели подозревают в преднамеренном вмешательстве в избирательные кампании других государств и поддержке левоцентристских организаций за рубежом.

Сенаторы пришли к выводу, что госдеп осуществлял вмешательство во внутренние политические процессы иностранных государств, переводя через Агентство по международному развитию (USAID) средства налогоплательщиков якобы на "развитие демократии и гражданского общества".

 Республиканцы выступили с требованием разобраться, как "расходуются средства американских налогоплательщиков, чтобы остановить деятельность, которая провоцирует политические волнения и подрывает принцип национального суверенитета" иностранных государств.

Стоит добавить, что экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, еще находясь в должности,  признавал, что администрация Барака Обамы действительно поддержала организацию кровавой "Арабской весны", но неверно просчитала ее последствия. Да и авторства остальных революций разной степени "бархатности"  власти США уже и не скрывают.

Действующий президент США Дональд Трамп во время свой избирательной кампании выступил с заявлением, что Вашингтон не будет вести себя, как прежняя администрация Обамы и свергать неугодные режимы в разных странах мира. Трамп во время первого после выборов митинга в Огайо заявил, что будет стараться придерживаться стабильности, а не хаоса, так как страна нуждается в восстановлении. 

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Темы Рэнд Пол Дональд Трамп
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