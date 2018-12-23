В США назвали кандидатов на пост главы Министерства обороны

Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис ушел в отставку. Действующий президент страны Дональд Трамп официально подтвердил уход с поста американского министра обороны.
Ряд западных средств массовой информации сообщает, что желающих возглавить Министерство обороны США немного. Все из-за того, что мало кто разделяет позицию американского президента Дональда Трампа в вопросе Вооруженных сил страны.
Об этом пишет американское издание Military Times.
Сообщается, что одним из главных претендентов на столь почетную должность является Ричард Спенсер, нынешний министр Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Он, отметим, выступает за оптимизацию американского флота и расширение его боевых возможностей одновременно.
Также, сообщают авторы материала в Military Times, не стоит сбрасывать со счетов и Хизера Уилсона, министра Военно-воздушных сил США. Примечательно, что он ратует за расширение военного присутствия Соединенных Штатов Америки. Уилсон считает, что это необходимо для противодействия той угрозе, что Российская Федерация и Китайская народная республика представляют для США.
Отметим, что пост главы Министерства обороны США Джеймс Мэттис занимал с января 2017 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Джеймс Мэттис на своем посту, оказывается, чуть не заработал себе самую настоящую депрессию. Министр обороны США признался даже, что перестал смотреть телевизор и включать новости.
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