Фонд Сороса потребовал установить надзор конгресса за Facebook

Правительству Соединенных Штатов Америки необходимо установить постоянный надзор над всемирно известной социальной сетью Facebook.
Так, во всяком случае, считает институт "Открытое общество". Главой организации, напомним, является миллиардер Джордж Сорос.
Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.
Социальная сеть Facebook, заявили в компании Джорджа Сороса, пользуется услугами Definers Public Affairs — корпорации, занимающейся связями с общественностью. Социальная сеть, указывают в "Открытом обществе", поставила перед своими партнерами задачу очернить Джорджа Сороса. Он, напомним, когда-то критиковал Definers Public Affairs. В "Открытом обществе" уверены, что Вашингтону необходимо вплотную заняться Facebook, чтобы там не смогли развернуть мощную пиар-компанию против Джорджа Сороса.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что по приказу Джорджа Сороса популярные мировые социальные сети начали активную травлю действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Также "Правда.Ру" сообщала о том, что The Wall Street Journal посчитал, будто Российская Федерация выиграла от санкций Соединенных Штатов Америки против Ирана. Так, издание даже назвало Россию "главным победителем".
Читайте также:
Сорос устроит "цветную революцию" в США | Правда. Ру
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.
Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.
Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.
Убийство католика, ирландца по происхождению, президента Кеннеди 22 ноября 1963 года - грандиозная и жесточайшая провокация всех времен. Она случилась, когда у людей дома уже были телевизоры, а значит, по мнению философа Николя Бонналя, прямая возможность посредством телевидения подвергнуться нападению и оскорблению со стороны чудовищного заговора.