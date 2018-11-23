Фонд Сороса потребовал установить надзор конгресса за Facebook

Правительству Соединенных Штатов Америки необходимо установить постоянный надзор над всемирно известной социальной сетью Facebook.

Так, во всяком случае, считает институт "Открытое общество". Главой организации, напомним, является миллиардер Джордж Сорос.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Социальная сеть Facebook, заявили в компании Джорджа Сороса, пользуется услугами Definers Public Affairs — корпорации, занимающейся связями с общественностью. Социальная сеть, указывают в "Открытом обществе", поставила перед своими партнерами задачу очернить Джорджа Сороса. Он, напомним, когда-то критиковал Definers Public Affairs. В "Открытом обществе" уверены, что Вашингтону необходимо вплотную заняться Facebook, чтобы там не смогли развернуть мощную пиар-компанию против Джорджа Сороса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что по приказу Джорджа Сороса популярные мировые социальные сети начали активную травлю действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Также "Правда.Ру" сообщала о том, что The Wall Street Journal посчитал, будто Российская Федерация выиграла от санкций Соединенных Штатов Америки против Ирана. Так, издание даже назвало Россию "главным победителем".

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