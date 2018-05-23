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Источник Правда.Ру

США посрамлены невозможностью блокировать Китай

Мир » Северная Америка » США и Канада

Могут ли Соединенные Штаты блокировать поставки китайской нефти во время войны? Это может позволить США принудительно урегулировать конфликт без необходимости примирения со зловещей системой Китая A2/AD (ограничение и воспрещение доступа и манёвра) - концепция сдерживания противника (обычно комплексом вооружений) путём создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения сил противника в защищаемую местность). Новое исследование, проведенное специалистами военно-морского военного колледжа, показывает, что США вряд ли смогут преуспеть в этом.


Китай и США начнут "морской бой"?

Китай сильно зависит от поставок нефти из других стран, и морские маршруты по ее транспортировке  достаточно уязвимы. Некоторые аналитики задумались над тем, как США могли бы  использовать эту уязвимость во время войны в свою пользу. Блокады иногда срабатывают, даже в условиях масштабных конфликтов. Например, блокада Германии Великобританией в Первой мировой войне помогла поставить немцев на колени. В годы Второй мировой войны, Соединенные Штаты провели успешную блокаду Японии, заставив японскую экономику и военную промышленность остановиться.

Исследователь Габриэль Коллинз оценил перспективы блокады поставок нефти в Китай. Запрет на морские перевозки нефти будет сложным предприятием, учитывая то, что многие другие страны региона зависят от тех же морских нефтяных путей, что и Китай. Военно-морскому флоту США необходимо будет запретить использование терминалов в Индийском океане, а также в Южно-Китайском море. Американским военным кораблям, возможно, придется потопить или захватить танкеры под нейтральным флагом. Несомненно, такие действия могут иметь политические последствия.

Исследователь перечисляет ряд недостатков, включая серьезные нарушения мировой экономики и очень сильное давление на Соединенные Штаты, которое будет направлено на то, чтобы положить конец войне и восстановить статус-кво. Более того, Китай может предпринять различные шаги для смягчения последствий, например, увеличив добычу нефти на внутреннем рынке; заменив нефть на какое-либо другое топливо, импортировав больше нефти из России, наращивая пропускную способность трубопровода и тд.

Наконец, стоит отметить, что решение не заигрывать с системой Китая  A2/AD, скорее всего, сохранит контроль Китая над тем, что, собственно, и стало бы причиной войны. Вооруженные силы Китая понесли бы минимальные потери. Китай вряд ли станет терпеть ситуацию, с которой столкнулась Япония в дни Тихоокеанской войны. В течение последнего года того конфликта у Японии не было достаточного количества топлива для оперативного развертывания воздушных и военно-морских сил. Крупнейший военный корабль Имперского японском флоте, HIJMS Yamato, отправился в свой последний путь, не имея достаточного количества топлива. Однако, Китай производит достаточно топлива, может заменить одно топливо другим или импортировать достаточно нефти, чтобы гарантировать, что его военная машина никогда не остановится. Таким образом, заключает научный сотрудник, США не смогут положиться только лишь на блокаду, чтобы выиграть войну с Китаем.

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Темы нефть китай Китай и США Третья мировая война
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