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Источник Правда.Ру

Американские СМИ рассказали, почему Россия может не бояться США

Мир » Северная Америка » США и Канада

Американская пресса постоянно возвращается к тому факту, что у Трампа нет последовательной стратегии в выстраивании отношений с Россией.

Американские СМИ рассказали, почему Россия может не бояться США. 386254.jpeg
kremlin.ru

Как пишет The Huffington Post, Трамп играет в хорошего и плохого полицейского, при этом серьёзность его действий заметно уступает его словам.

Автор материала Курт Барделла напомнил  о заявлении постпреда США при ООН Никки Хейли о скором введении новых санкций страны против России.  Барделла полагает, что Хейли вряд ли бы сделала подобное заявление, если бы Трамп не дал ей понять, что санкции действительно неизбежны.

Хотя спустя два дня главный экономический советник президента Ларри Кудлоу выступил с опровержением слов Хейли. Фактически, это свидетельствует о том, чточто у Трампа просто нет последовательной стратегии в отношении России.

В материале отмечается,  что с одной стороны Трамп обещает, что Россия "заплатит высокую цену", а с другой - просит Путина остановить гонку вооружений. В последнее время Трамп ясно дал понять, что США не намерены принимать какие-либо значимые меры по отношению к России. 

"До тех пор пока Трамп остаётся у власти, Владимиру Путину нет нужды бояться действий США", - подытоживает автор The Huffington Post.

Как сообщала "Правда.Ру", в конце 2017 года на самиите АТЭС во время традиционной фотосессии в национальных костюмах, Трамп подошел к Путину и пожал руку. После этого американский президент встал рядом с российским лидером.

Ранее американский лидер дважды заявлял о своем желании встретиться с президентом России.

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Темы США Россия политика Дональд Трамп
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