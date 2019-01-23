Разведка США назвала угрозой рост влияния России в мире

Глава национальной разведки Соединенных Штатов Америки Дэниел Коутс утверждает, что Российская Федерация стремится увеличить свое влияние в мире.

Новую редакцию "Национальной разведывательной стратегии США" за авторством Дэниела Коутса опубликовал у себя новостной портал Bloomberg.

Это, указывает Дэниел Коутс, может негативно сказаться на авторитете США в мире. Тем самым, уверен Коутс, интересы Соединенных Штатов Америки в целом ряде регионов могут быть подорваны. Такую же политику, посетовал глава американской национальной разведки, ведет сегодня и Китайская народная республика.

Россия и Китай, заявляет в "Национальной разведывательной стратегии" Дэниел Коутс, стремятся уменьшить военную мощь Соединенных Штатов Америки. В частности, указывает эксперт, Москва и Пекин развивают свои технологии кибероружия, модернизируют уже имеющееся на вооружении их армий и инициируют гонку вооружений в космосе.

Примечательно, что Дэниел Коутс считает, будто правительству США стоит попробовать договориться с Поднебесной по целому ряд важных вопросов. Так, уверен глава национальной разведки США, у Вашингтона и Пекина есть шанс наладить "совместную работу".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению американских средств массовой информации, Российская Федерация ведет излишне агрессивную политику в странах Балканского полуострова и Восточной Европе вообще. Так, считают журналисты, Россия хочет поссорить сербов и мусульман, а также разжечь националистические настроения в Венгрии.

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