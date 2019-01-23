Американские конгрессмены приняли закон о запрете выхода из НАТО

Правительство Соединенных Штатов Америки поддержало законопроект, что запрещает государственное финансирование выхода страны из Североатлантического альянса.

Так, теперь действующему президенту США Дональду Трампу, неоднократно критиковавшему НАТО, будет гораздо труднее инициировать выход страны из списка участников военного блока. Отметим, что в поддержку законопроекта высказалось подавляющее большинство членов американского правительства. Так, "за" проголосовали аж 357 человек, а "против" всего-навсего 22.

Любопытно, что правительство Соединенных Штатов Америки не может запретить действующему президенту страны вывести ее из Североатлантического альянса. Но на законодательном уровне американское правительство имеет право запретить главе государства тратить на выход из НАТО государственные деньги.

Теперь, чтобы вступить в силу, законопроекту необходимо пройти еще одно голосование. Затем документ попадет на стол к Дональду Трампу. Тот, согласно законам США, имеет право наложить на него вето. Тогда американское правительство, чтобы преодолеть вето, должно будет провести повторное голосование.

Напомним, что Организация Североатлантического договора была создана в далеком 1949 году как способ защиты стран Запада от советского влияния. Тогда в военный блок входили 12 стран — США, Канада, Португалия, Дания, Италия, Норвегия, Исландия, Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург. На сегодняшний день же в состав НАТО входят 29 стран мира из Европы и Северной Америки.

В последние годы военный блок, что примечательно, подвергается резкой критике. Многие государства, что входят в его состав, не платят на содержание и функционирование Североатлантического альянса достаточного количества средств. Те же страны, которые платят свою долю исправно, недовольны — главы таких государств заявляют, что все члены военного блока должны быть в равных условиях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что авторитетное американское издание посоветовало Соединенным Штатам Америки, Североатлантическому альянсу и Евросоюзу обратить внимание на "агрессию" Российской Федерации на Балканском полуострове и в акватории Черного моря.

Также "Правда.Ру" писала о том, что НАТО, по мнению целого ряда экспертов, желает заполучить в свои ряды все постсоветские республики. Там уверены, что это даст военному альянсу преимущество в затянувшемся противостоянии с Россией.

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