Вот и все: глава штаба привел Трампа к импичменту?

Политтехнолог Пол Манафорт отправится в тюрьму по "экономическим статьям", присяжные не вынесли обвинительного вердикта по его "связям с Россией".

Суд присяжных в Александрии, штат Вирджиния признал бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.

Речь идет о пунктах, связанных с нарушением налогового и банковского законодательств, а также сокрытием зарубежных счетов в банках. Ни по одному пункту касательно "связей с Россией" присяжные не пришли к единому мнению.

Сам Манафорт отказался давать показания, воспользовавшись своим правом на молчание. Его адвокаты также сообщили, что не будут вызывать свидетелей защиты, а также не будут излагать свои аргументы по делу. Адвокат Манафорта Томас Зенле заявил, что американский политтехнолог получал незарегистрированные доходы, потому что это было условием украинских партнеров. Это первое поражение спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование "российского следа" в избирательной кампании в США в 2016 году.

Присяжные согласились с версией следствия, что Манафорт осуществлял в США лоббистскую деятельность от имени экс-президента Украины Виктора Януковича.В представленных Мюллером документах речь шла о попытках Манафорта оказать влияние на дебаты в конгрессе и американских СМИ в связи с тюремным заключением украинского экс-премьера Юлии Тимошенко. За эту деятельность политтехнолог получал миллионы долларов, с которых не платил налоги. Обвиняемому грозит 80 лет тюрьмы.

Манафорт — самый "лакомый куш" Мюллера, 20 августа он попросил суд арестовать еще одного фигуранта — экс советника президента США Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса. Но ему всего лишь вменяется в вину "дача лождных показаний" . Дональд Трамп, комментируя вердикт присяжных назвал деятельность комиссии Мюллера — "охотой на ведьм", чья реальная цель — подорвать его политическую репутацию. Ранее президент также называл работу комиссии "американским позором".

Расследование Мюллера началось после публикации в таблоиде BuzFeed так называемого досье на Трампа Кристофера Стила, бывшего британского разведчика, которого профинансировали демократы. Досье указывает на анонимные источники и не приводит ни одного документа. Оно говорит о якобы глубоких отношениях Трампа с русскими, в частности, бизнес сделках.

Как сообщала "Правда.Ру" Дональд Трамп провел в Давосе встречу с президентом Руанды вместо президента Украины. Приоритеты американского лидера являются совершенно очевидными.

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