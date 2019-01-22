Hill: НАТО необходимо принять во внимание "российскую угрозу" в Черном море и на Балканах

Североатлантический альянс и Евросоюз должны со всей ответственности отнестись к "агрессии" Российской Федерации на Балканском полуострове и в акватории Черного моря.

Об этом пишет американское издание The Hill.

Автор материала в своей статье призывает НАТО и страны-участницы ЕС объединить свои усилия в противостоянии России и в укреплении демократии в данных регионах. Стратегическая важность Балкан и Черного моря, пишет журналист, крайне высока, тем более на фоне стремительно увеличивающейся "агрессии" России в данных регионах.

Но не только военное присутствие РФ создает опасность и напряженность на Балканском полуострове и в акватории Черного моря. Так, по мнению автора статьи, правительство Российской Федерации использует и другие доступные ей средства для утверждения своего влияния. Например, уверены в The Hill, российское правительство якобы заинтересовано в государственных переворотах в Черногории, Македонии и Греции. Революции, объясняет свою точку зрению автор материала, помешают балканским государствам вступить в Североатлантический альянс и примириться со своими могущественными западными соседями.

Но и это еще не все. The Hill, помимо всего вышеперечисленного, обвиняет Россию в создании напряженности между сербами и мусульманами, размещении мощного ядерного оружия на побережье Черного моря и даже разжигании националистических настроений против Румынии и Украины в Венгрии. Последнюю автор материала, что примечательно, назвал "марионеткой" РФ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что знаменитое американское издание The National Interest предсказало ход неядерной войны между Российской Федерацией и объединенными силами стран Североатлантического альянса. Так, по мнению экспертов из США, военный конфликт начнется в странах Прибалтики — Литве, Латвии и Эстонии — как в самом слабом и уязвимом регионе НАТО.

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