New American: с помощью Трампа РФ удалось победить США без единого выстрела

Российская Федерация победила Соединенные Штаты Америки. И одержать победу России удалось благодаря действующему президенту США Дональду Трампу.

Об этом пишет американское издание New American.

Так, автор материала уверен, что глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп настоящий предатель. Журналист призывает арестовать действующего американского президента за то, что тот якобы вступил в сговор с российским правительством.

Еще Советский Союз, сетует автор материала, пообещал победить США "без единого выстрела". СССР не удалось посадить в США ростки коммунизма, указывает журналист, так как американские рабочие оказались "самыми глупыми капиталистами в мире". Но, спустя много лет, Соединенные Штаты Америки все-таки оказались повержены Россией.

В скором времени, уверен автор статьи на страницах New American, американское правительство докажет вину своего президента в сговоре с Москвой и сможет выдать Дональду Трампу импичмент. Возможен и другой сценарий, куда более страшный, пишет журналист — Трамп будет вечно воевать с демократами, и Соединенные Штаты Америки в конечном итоге этого тяжелого противостояния просто-напросто впадут в хаос.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в правительстве Соединенных Штатов Америки признали провальными свои результаты демократизации Российской Федерации. Примечательно, что на попытки привить России американскую демократию Вашингтон потратил больше, чем на демократизацию какой-либо другой страны.

Фото: kremlin. ru

Читайте также:

Как и почему Трамп объявил войну России и отменил ее