Лихо в США: грипп убивает, госорганы бездействуют

В этом году в США сезон гриппа особенно ужасен. Тревожные звоночки прозвучали еще в ноябре и декабре, когда оказалось, что вакцинация была не особенно успешна против нового штамма гриппа, который уже окрестили как H3N2, сообщает Forbes.

ФОТО: wordpress.com

Тем временем, правительство Соединенных Штатов Америки приостановило работу из-за отсутствия финансирования. В связи с этим, в работе Центра по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКЗ) наблюдается снижение работоспособности.

Многие сотрудники хотят работать, но им не разрешают. Они вынуждены сидеть сложа руки, пока не будут оплачен труд всех федеральных ведомств. Это выглядит особенно расточительно, потому что почти наверняка за этот вынужденный перерыв все равно заплатят.

До 19 января казалось, что пик сезона гриппа должен был настигнуть Штаты еще в начале года, как показано на этом графике от ЦКЗ:

График показывает, что пик заболеваемости прошел в самую последнюю неделю 2017 года. Затем, обращения о заболеваниях, вроде бы, прекратились. Но в пятницу, 19 января, ЦКЗ доложил о следующей тревожной тенденции:

Красная линия, возвышающаяся прямо по центру графика, показывает количество сообщений о случаях заболеваний гриппом от центральной международной сети ЦКЗ в этом году. Вместо падения, график наоборот резко вырос за последние две недели.

Как отмечает заслуженный профессор биомедицинской инженерии, компьютерных наук и биостатистики в Университете Джона Хопкинса Стивен Зальцберг, специалисты, на самом деле, не знают, что это может быть — все эти случаи заболеваний не подтверждены лабораторными исследованиями на грипп — но люди продолжают заболевать.

Еще больше настораживают медиков заявления об умирающих от гриппа среди совершенно здоровых молодых людей. Вот примеры произошедших недавно трагичных происшествий: от гриппа в течение пяти дней скончался здоровый 10-летний мальчик, а перед самым Рождеством здоровый 21-летний молодой человек в Пенсильвании подхватил новый вирус гриппа, его состояние стремительно ухудшилось, и 28 декабря он скончался в больнице. Врачи так и не смогли оказать ему помощь.

И подобные случаи случаются все чаще, они и впрямь настораживают. ЦКЗ заявил, что до сих пор еще не было таких участившихся случаев смертности среди молодежи. Медики предупреждают, что в этом году к любым признакам заболевания гриппом стоит относиться с повышенной настороженностью.

В то же время, Стивен Зальцберг считает, что люди нуждаются "в новых методах разработки противовирусных вакцин, поскольку текущий способ — выращивание клеток вируса в куриных яйцах — является достаточно устаревшим". Поскольку нынешняя вакцина, произведенная старым способом, показала себя как неэффективная, американцы остро нуждаются в новой, более дешевой и экологичной технологии. Однако, государство абсолютно непричастно к производству новой вакцины, поскольку их производят частные компании.

"С новой технологией мы смогли бы произвести новый препарат, который бы мы могли принять один раз за всю жизнь, как и многие другие вакцины", — считает Стивен Зальцберг.

По его словам, сейчас американцы находятся на пике крайне опасного сезона гриппа за последнее время, а в качестве противодействующей болезни силы у них есть только устаревшая малоэффективная вакцина.

Стивен Зальцберг также разъясняет, что противовирусная вакцина не может заразить гриппом. Об этом все должны знать на фоне участившихся протестов против препаратов. Люди, поддерживающие такую точку зрения, продолжают продвигать этот миф. А истина абсолютно беспощадна: 80% людей, заболевших гриппом в этом году, не были привиты.

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