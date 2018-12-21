В американских школах запретили русский минтай

Американские конгрессмены в законодательном порядке запретили школьным поварам кормить детей минтаем, который выловили российские рыбаки, рассказывает "Поплавок".

Русским минтаем в США недовольны уже давно. Тамошний минсельхоз еще раньше распорядился, чтобы для школьного питания закупались только продукты американского производства. Но организаторы школьного питания обходили это распоряжение министерства, поставляя в школы до 60 процентов российского минтая.

По официальному заявлению конгресса, выступая против минтая, пойманного российскими рыбаками, политики защищают интересы рыбаков Аляски. У них минтай дороже российского и его хуже покупают.

Теперь конгрессмены США ждут, подпишет документ Дональд Трамп или не подпишет.

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