Эксперт пояснил, что любит "пощупать" Трамп

Если полноценная встреча Путин — Трамп состоится, то это будет победой. Только вот чьей? На этот вопрос "Правде.Ру" ответил американист Константин Блохин. Он выделяет три блока повестки дня переговоров.

Издание Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники в администрации Дональда Трампа, сообщило, что есть две возможности для его встречи с Владимиром Путиным: "либо до саммита НАТО в Брюсселе 11 июля, либо после визита Трампа в Великобританию 13 июля". Издание отмечает, что Трамп "проявил большой интерес к восстановлению места Путина в международном сообществе".

"Вы знаете, нравится вам это или нет и, может быть, это не политкорректно, но мы управляем миром", — сказал Трамп журналистам перед отбытием в Квебек на встречу G7. "А из "большой семерки", которая когда-то была "большой восьмеркой", Россию выкинули. Они должны позволить России вернуться, потому что Россия должна быть за столом переговоров", — цитирует Трампа Bloomberg.

"Правда.Ру" попросила прокомментировать возможный саммит Путин — Трамп эксперта Центра исследований проблем безопасности РАН политолога-американиста Константина Блохина.

— Что ждать от встречи?

— Если состоится полноценная встреча, то это уже победа. Наличие диалога — это лучше, чем его отсутствие. Сначала Путин не встречался с Обамой, потому что он нас хотел выставить в качестве страны-изгоя. Потом Трамп не встречался с Путиным, потому что над Трампом довлел импичмент из-за якобы "порочных" связей с Россией. Теперь есть вероятность того, что Трамп поборется за второй президентский срок и даже сможет одержать победу. "Russia Gate" больше не довлеет над Трампом, поэтому намечается повторение сценария корейско-американского саммита, на котором обе страны вышли из-за выстроенных друг против друга баррикад.

В повестке дня я бы выделил три блока. Первый — это вопросы стратегической стабильности, это вопросы ПРО, договоров РСМД, и СНВ-3. Второй блок — это вопросы региональной политики — Сирия, Украина, Прибалтика, которая постоянно генерирует фальшивые новости о российском вторжении, Северная Корея и вопросы взаимоотношений России и НАТО. И третий блок — это пресловутые антироссийские санкции.

Со стороны США замечено желание формирования более положительного информационного фона, потому что вести переговоры в условиях "охоты на ведьм", антироссийской истерии невозможно. Об этом говорят заявления Трампа о возвращении России в "семерку", о том, что Крым российский. В Вашингтоне также боятся формирования российско-китайского альянса. Неслучайно посол Джон Хантсманн, который сейчас готовит визит американских сенаторов в Россию, был послом США в Китае. Он прекрасно понимает, чем чреват разворот России на Восток.

— Так называемое "глубинное" государство помешает Трампу наладить отношения с Россией?

— Эти силы есть не только в Америке, но и в Англии. Тереза Мэй выразила обеспокоенность намечающимся саммитом. Сейчас Запад расколот по многим вопросам, но цементирующим материалом является НАТО. Поэтому Великобритания пытается консолидировать Запад на этой основе.

Если говорить о США, то в администрации Трампа присутствует огромная часть антироссийской, русофобской элиты. Тот же Джон Болтон, Майк Помпео, Джина Хаспел - это несменяемая бюрократия, которая десятилетиями руководит Америкой, десятилетиями генерирует различные вымышленные угрозы. Эта бюрократия выражает интересы военно-промышленного комплекса, аналитических центров, которые занимаются продвижением антироссийских идей и угроз. Это их хлеб, без угроз они сами не могут существовать. Это так называемое deep state ("глубинное государство").

— Интересы каких людей, компаний, бизнеса представляет Трамп?

— Трамп выступает за реальный сектор экономики, то есть против цифровой экономики, против компаний, работу которых нельзя пощупать, проверить, которые увеличивают свой капитал виртуально, это те же Google, Facebook. Трамп выступает за автопромышленную, автомобильную промышленность, военные корпорации, сельскохозяйственный сектор, то есть за конкретную экономику — ту, которая выпускает продукт, который можно потрогать руками. Именно это качество и сделало его президентом.

Напоминаем, что британская газета Time сообщила в среду, 20 июня, что европейских политиков пугает вероятная встреча глав двух государств до саммита НАТО 11 июля, так как она может негативно сказаться на приверженности Трампа Североатлантическому альянсу, а также на его предстоящем визите в Лондон 13 июля.

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