Российского адвоката допросили в США по делу о вмешательстве в выборы

В США адвокат Наталья Весельницкая дала показания следователям сената по делу о "вмешательстве" России в американские выборы.
"Я официально заявила, что никаких контактов у меня с людьми из окружения Дональда Трампа не было, у меня была лишь встреча с другом сына одного из моих клиентов", — цитирует адвоката "Интерфакс".
Сама встреча проходила 26 марта в Берлине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте.
Ранее сообщалось, что российский адвокат Наталия Весельницкая, которая, по данным западных СМИ, встречалась в 2016 году с сыном американского президента Дональдом Трампом-мл., заявила, что команда Уильяма Браудера собирала информацию о ней и её семье.
По словам Весельницкой, инфоримация о ее детях, работе и доме была отправлена Кайлу Паркеру в палату представителей, "который многие годы работает исключительно на господина Браудера, а не на конгрессменов и конгресс. Дальше всё это делилось с представителями Госдепартамента США".
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