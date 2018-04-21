Трамп устроил разгон из-за пропущенного звонка от Путина

Президент США Дональд Трамп разозлился из-за того, что его поздно оповестили о звонке от Путина в январе прошлого года. Об этом стало известно из записки Джеймса Коми, который в то время был главой ФБР, пишет Associated Press.

Коми пишет о встрече с Трампом за обедом в Белом доме 28 января 2017 года. И тогда президент пожаловался на отсутствие здравого смысла у своего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна, поскольку последний безотлагательно не уведомил Трампа о звонке Путина после инаугурации.

Флинн занимал должность советника всего месяц. Он был вынужден оставить свой пост в феврале 2017 года после того, как не в полной мере проинформировал американского вице-президента Майкла Пенса о своих контактах с Сергеем Кисляком, который в то время был послом РФ в США.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что информация о словах Трампа в разговоре с Путиным про победу в гонке вооружений не соответствует действительности. О том, что Трамп якобы похвалился Путину, что США готовы к гонке вооружений и могут ее выиграть.

Со ссылкой на двух неназванных чиновников были приведены следующие слова: "Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу".

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