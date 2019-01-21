В конгрессе США заявили о провале "демократизации России"

В правительстве Соединенных Штатов Америки отметили, что попытки страны демократизировать своего главного геополитического соперника — Российскую Федерацию — провалились. Результаты своей работы в этом направлении американские власти признали "удручающими".

Официальный Вашингтон объявил, что частично вина на этом значится за действующим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и его командой. Глава государства якобы слишком озабочен экономикой и безопасностью страны, а не продвижением демократической идеологии в мире.

Примечательно, что, по словам представителей американского правительства, им не удалось демократизировать не только Россию, но и другие "стратегически важные регионы". Так, посетовали в Соединенных Штатах Америки, демократия не прижилась и в Египте.

Также выглядит любопытным тот факт, что на демократизацию Российской Федерации США в прошлом году потратили больше, чем на демократизацию какой-либо другой страны. Дальше в списке таких государств значатся Куба и Китайская народная республики.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению целого ряда западных средств массовой информации, современный Запад из тупика может вывести лишь консерватизм. Эра либерализма и демократии прошла, утверждают они.

Также "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению российских экспертов, Североатлантический альянс хочет заполучить в свои ряды все бывшие советские республики. Это, уверены в НАТО, даст им серьезный козырь в резко ухудшившихся отношениях с Российской Федерацией.

Фото: twitter.com/Jeremy Pelzer (@jpelzer). Надпись на футболке: "Лучше быть русским, чем демократом".

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