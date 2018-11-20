Полиция США задержала пьяных енотов

В отделение полиции города Милтон, Западная Вирджиния, поступили жалобы местных жителей на странное поведение енотов.

Горожане подозревали зверьков в бешенстве: еноты передвигались, пошатываясь, и в целом, по словам милтонцев, вели себя странно.

Полицейские задержали енотов. В ходе медицинского обследования обнаружилось, что у животных алкогольная интоксикация. Сотрудники полиции подозревают, что еноты съели забродивших яблок. Для общей безопасности животных продержали в заключении до тех пор, пока они не протрезвели, а после выпустили на волю.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о других случаях дебоширства енотов. Нетрезвые цирковые еноты разгромили магазин на Украине и нанесли ущерб в 46 тысяч гривен (109 тысяч рублей). В США, где эти животные более распространены, ситуаций обстоит хуже: в 2009 году больные бешенством еноты захватили парк в Нью-Йорке. В Торонто только силами родителей получилось обратить внимание школьных советов на то, что пять школ города оказались изгажены енотами и требуют значительного ремонта.

Фото: Public Domain Pictures

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