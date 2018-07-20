Трамп опубликовал видео с "присягающей России" Клинтон

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в Twitter фрагмент интервью Хиллари Клинтон с Владимиром Познером, в котором бывший госсекретарь США говорит о том, что весь мир нуждается в стабильной и сильной Российской Федерации.

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Дословно в интервью 2010 года Владимиру Познеру Хиллари Клинтон сказала следующее: "Мы очень хотим, чтобы Россия была сильной, уверенной, процветающей. Мы полагаем, что это в интересах всего мира".

Фрагмент интервью Дональд Трамп сопроводил следующим комментарием: "Когда-нибудь демократы и фейковые новости научатся? Это классика!".

Отметим, что это далеко не первый раз, когда действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пытается уличить своего бывшего конкурента по предвыборной гонке в симпатиях к Российской Федерации. Ранее глава Белого дома предположил даже, что Клинтон в период своей избирательной кампании состояла в сговоре с Кремлем.

Дональд Трамп вообще большой поклонник Twitter и часто публикует там провокационные высказывания. Так, недавно, президент США опубликовал там свое мнение о том, почему же на него обрушилась такая волна критики после саммита с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Хельсинки.

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