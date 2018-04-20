Самолеты могут прекратить полеты из России в США

США создали проблемы пилотам "Аэрофлота" с выдачей виз. И это при том, что "Аэрофлот" — единственная компания, которая совершает регулярные рейсы между Россией и Америкой.
"Нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. "Аэрофлот", который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", — говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
Ситуация прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Это общая обеспокоенность, которая есть в Москве, и в данном случае, конечно, мы разделяем обеспокоенность, которая уже высказана МИД", — сказал Песков.
Песков отметил, что руководство страны не хотело бы подобного развития событий.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что американское консульство отказало в выдаче виз приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси.
Председатель международного танцевального конкурса Youth America Grand Prix Линда К. Морзе пояснила, что "это связано с политикой. Это моя непроизвольная реакция, но я не понимаю почему — кроме того, что они русские. Но это не имеет никакого смысла".
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