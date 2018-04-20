Америка похвасталась новой гиперзвуковой крылатой ракетой

ВВС США обнародовали подробности проекта по созданию гиперзвуковой крылатой ракеты. Она предназначена для истребителей и бомбардировщиков, сообщает FlightGlobal.

Ракета сможет перемещаться со скоростью более пяти чисел Маха и наносить высокоточные удары по мобильным целям высокой важности в условиях как одной, так и нескольких локаций. Также ракета будет использовать глобальную и инерциальную системы навигации, а также систему наведения на конечном участке траектории.

Издание особо отмечает, что ВВС США мобилизовали усилия по разработке гиперзвукового оружия на фоне успехов России и Китая в области создания гиперзвуковых технологий.

Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin контракт на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты. По данным СМИ, Министерство обороны США готово выделить компании 928 миллионов долларов. При этом сроки контракта не сообщаются.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российские специалисты активно исследуют американские военные ракеты.

Видео телеканала "Звезда" рассказывает о том, какие прототипы и макеты зарубежного оружия имеются в распоряжении Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны России.

В настоящее время исследуются перспективные вооружения — собранный в России макет гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.

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