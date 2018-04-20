Минфин США уверовал в разгромный эффект санкций против России

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что последние антироссийские санкции достигли желаемого Вашингтоном эффекта. В этом уверена администрация Дональда Трампа.

Заявление прозвучало в эфире телеканала Fox News. "Эти санкции являются очень, очень важными инструментами, очевидно, что это очень мощные инструменты", — сказал Мнучин. Министр добавил, что санкции, введенные Вашингтоном против России в начале апреля, "имели необходимый эффект".

Мнучин заверил в готовности Белого дома применять санкции против России, однако подчеркнул, что в администрации Трампа "не намерены оглашать на весь мир непосредственный ход мыслей на этот счет".

Глава Минфина США согласился с тем, что последние введенные "санкции в отношении России были более действенными, чем какие-либо до них".

При этом он подчеркнул, что американская стратегия в этой сфере будет постоянно корректироваться, в том числе в зависимости от конфиденциальных факторов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung проанализировало политику Трампа в плане объявления санкций и торговых войн. Санкции против Москвы болезненны, и эффект от них значительно превышает эффект от прошлых "штрафов", делает вывод издание.

Читайте также:

США ввели новые санкции против России

Названы конкретные варианты ответа на санкции США

Новые санкции США против России: почему их не стоит бояться

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook