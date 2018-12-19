Захарова: Мария Бутина признала вину из-за нечеловеческих условий содержания

Мария Бутина, обвиняемая в шпионаже и пропаганде российских интересов властями США, признала свою вину 13 декабря, пытаясь избежать нечеловеческих условий содержания в американской тюрьме.
Представитель российского МИДа Мария Захарова сделала официальное заявление, касаемо обвинения нашей соотечественницы Марии Бутиной. По словам дипломата, признание девушки было вынужденной мерой. Захарова отметила, что Марию поместили в камеру с особо опасными преступниками, не оказывали медицинскую помощь, а также угрожали большим тюремным сроком и почти не выпускали из камеры. По выдвигаемому обвинению россиянке грозило 15 лет тюрьмы.
Мария Бутина пошла на сделку с судом, чтобы сохранить себе жизнь. Признав вину лишь по одному из пунктов обвинения, россиянка планирует дождаться освобождения и вернуться в Россию. Сейчас девушке грозит тюремное заключение сроком в 5 лет.
Москва неоднократно начинала переговоры с властями США в Вашингтоне, призывая прекратить расследование, но найти компромисс так и не удалось.
Ранее Правда.Ру писала о причинах, по которым Мария должна пойти на сотрудничество со следствием, а также о том, кому из сторон будет выгодно признание Марии судом виновной по всем пунктам обвинения.
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