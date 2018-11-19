По словам бывшего заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Романенко, американцы предлагают Украине ввести полную блокаду Донбасса, перекрыть границы и не пропускать ни людей, ни товары, ни ресурсы.
По мнению американских экспертов, которое транслирует Романенко, эти действия спровацируют революционную ситуацию на заблокированной территории. Бывший украинский генерал пояснил, что сложившаяся в случае такого развития событий ситуация недопустима для России, это, в свою очередь, даст Киеву преимущество в переговорах. Кто именно рекомендовал подобное решение Украине и каким образом это можно было бы реализовать, Романенко не сказал.
Эти высказывания прокомментировал депутат Государственной думы Виктор Водолацкий. По его мнению, подобное решение могло быть мотивированно приближающимися выборами на Украине, в ходе которых может проявиться тот факт, что украинский народ устал от непрекращающихся и безуспешных военных действий и откажется поддержать нынешнюю власть. Также депутат допустил, что эти действия могут быть направлены и вовсе на срыв выборов.
Ранее "Правда.Ру" публиковала слова бывшего генерала Украины Игоря Романенко о том, что он не исключает "широкомасштабной" войны Украины с Россией. Ранее Романенко заявлял, что Россия вернёт Украине "всё".
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"Дальше действительно будет запрет на перекачку капиталов из России на Украину", - считает эксперт "Правды.Ру".
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