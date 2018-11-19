The Atlantic "поймал" Трампа на психических отклонениях

Джеймс Хэмблин в своём исследовании приходит к выводу, что президенту США необходимо тщательное медицинское обследование и сетует на то, оно не подразумевается по умолчанию.

Экспрессивная манера ведения диалога и демонстративно безрассудные заявления для столь высокопоставленного чиновника давно являются предметом обсуждения со стороны общественности. После длительного наблюдения за Трампом Хэмблин пришёл к выводу, что повод для беспокойства о психическом здоровье президента США существует, и не каждое его действие можно списать на избранную Трампом коммуникативную стратегию.

В частности, исследователь обращает внимание на странности в моторике Трампа. За несколько последних публичных выступлений президент невольно демонстрировал свою неуклюжесть: брал стакан с водой или бутылку обеими руками и несколько дёргано, будто, по мнению Хэмблина, не был в состоянии сделать это плавно и естественно.

Проблемы с дикцией президента США отмечает нейрохирург Санджай Гупта. Во время важного объявления о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим Трапм очень невнятно произнёс фрагмент речи. По словам Гупты, это явное нарушение речи. И без того неоднозначное решение президента вызвало ещё большую волну обсуждений.

Хэмблин сетует на то, что медицинское обследование президента США подразумевает лишь проверку общего физического состояния: давление, вес и тому подобное. Тогда как психическое здоровье человека в возрасте, обличенного такой властью и подвергающегося ежедневным значительным нагрузкам, вызывает гораздо больше опасений.

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