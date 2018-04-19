США напуганы отсутствием ответа России на удары по Сирии

Америка напугана тем, как близко подошла к ядерной войне, поэтому она предлагает России вернуться к "политике разумности", считает военный эксперт Сергей Судаков.

Исследовательский центр конгресса США представил доклад, в котором говорится, что в случае нанесения американскими военными "мгновенного глобального удара" ракеты, "вероятно, будут пролетать над территориями России или Китая". Противник может находиться к югу от России и Китая, поясняется в документе ведомства, а США "исторически планировали" запускать свои баллистические ракеты над Северным полюсом.

Докладчики опасаются, что в такой ситуации в ответ Москва и Пекин, не успев оценить угрозу, используют ядерное оружие. Для предотвращения "недопонимания" между Москвой и Вашингтоном предлагается уведомлять Россию о намеченном запуске и поддерживать постоянные контакты между военными двух государств.

Как сказал "Правде.Ру" член-корреспондент Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков, "понятие суверенитета подразумевает, что летная техника может пролетать над чужими территориями только при согласовании со странами, владеющими этими территориями. В ином случае ракеты будут уничтожены, об этом говорит наша военная ядерная доктрина".

Если читать этот доклад "между строк", то, по мнению Сергея Судакова, "США хотят возобновить систему полноценного контроля над воздушным пространством. США были очень сильно напуганы нашим хладнокровным поведением в ответ на их удары по Сирии. Они четко понимают, что наши мартовские заявления мы не отозвали и ответим так, как мы посчитаем нужным".

Поэтому, по словам военного эксперта, они не напрямую, но очень нас просят: "Давайте вернемся к системе согласованных стартов и полетов, будем друг друга предупреждать, чтобы не произошла катастрофа". Это "политика страха", которая приводит к "политике разумности". Упреждение и постоянная классическая горячая линия по предупреждению должны присутствовать при любых пусках ракет — это единственное, что спасает от войны, сделал вывод эксперт "Правды.Ру".

Напомним, Россия заблаговременно согласовывала с Ираном и Ираком пролеты ракет "Калибр" над их территориями при ударах по объектам террористов в Сирии, нанесенных из юго-западной части Каспийского моря.

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