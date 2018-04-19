"Разглядевший душу Путина" Буш дал совет, как вести дела с Россией

Бывший президент США Джордж Буш заявил в интервью телеканалу Fox News, что Владимир Путин — умный тактик. Отношения с ним должны быть напористы, считает экс-глава Белого дома.

Фото: kremlin.ru

Буш сказал, что ему удалось "разглядеть душу" Путина, но с тех пор он изменился, превратившись в "агрессивную личность". В то время, говорит Буш, когда он был президентом, Россия была разорена. Но это оказалось ненадолго: выросли цены на нефть, и изменился Путин. Как считает Буш, теперь Путин ко всему подходит так: "Я собираюсь победить, и США проиграют", и российский президент хочет сейчас восстановить советское влияние.

"Поэтому я всегда полагал, что Соединённым Штатам важно быть крайне напористыми, имея дело с Путиным. Не воинственными, но напористыми. Его нельзя недооценивать, — пояснил бывший глава США.

"Раньше, когда мне говорили, мол, Путин популярен, я отвечал: "Я бы тоже был популярен, если бы мне принадлежала одна из крупных телесетей". Владимир Путин не подвергается критике в СМИ, у него почти нет конкурентов, поэтому внутри страны у него практически полная свобода действий. Только вот экономика в его стране не так уже сильна, и демографическая динамика не так уж положительна", — пояснил Джордж Буш.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Джордж Буш, 43й президент Соединенных Штатов Америки, в 2001 году сделал свое первое заявление о России в интервью телеканалу АВС: "Я еще не знаю, но надеюсь, что Россия — наш друг. Нам предстоит долгая совместная работа с Россией, и я надеюсь, что на протяжении всего этого периода мы будем друзьями".

Из этого высказывания можно было сделать вывод, что Джордж Буш-младший достаточно умен, чтобы не начинать свою деятельность со вступления в полемику по вопросам, находящимся за пределами его компетенции. Его подход к этому вопросу можно выразить словами "поживем-увидим", и если новая администрация США захочет открыто сотрудничать с российским президентом Владимиром Путиным, то, надо сказать, у Белого дома и у Соединенных Штатов есть для этого все, что нужно.

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