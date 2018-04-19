Трамп рассказал, когда Россия заслужит новые санкции

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон введет новые санкции в отношении России, когда Москва этого действительно заслужит. Новость опубликована в Reuters.
"Мы введем санкции как только они действительно этого заслужат", — сказал Трамп.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент США Дональд Трамп узнал о том, что его администрация вводит новые антироссийские санкции из сообщения по телевизору.
"В воскресенье Трамп смотрел телевизор и услышал заявление посла США в ООН Никки Хейли о том, что президент планирует ввести новые санкции против России", — говорится в новости, опубликованной в The New York Times.
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