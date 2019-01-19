Приведет ли компромат Buzzfeed к импичменту Трампа

Действующим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в стране многие недовольны. Американская общественность и средства массовой информации неустанно твердят о вероятности импичмента главы государства.

Масла подлила в огонь американская новостная медиа-компания BuzzFeed. Так, сотрудники средства массовой информации сообщили, что Дональд Трамп якобы отдал приказ своему бывшему адвокату Майклу Коэну солгать в Конгрессе о строительстве Trump Tower в Москве. Отметим, что если столь серьезные обвинения подтвердятся, то американский президент станет на шаг ближе к своему вероятному импичменту.

Авторы материала в BuzzFeed заявляют, что американский президент надоумил своего адвоката соврать, будто переговоры о строительстве Trump Tower в Москве завершились безрезультатно в январе 2016 года. Де-факто же, уверены журналисты, переговоры продолжались еще в течение целых нескольких месяцев. В это время, напоминает новостная медиа-компания, в Соединенных Штатах Америки активно шла президентская гонка, в ходе которой Дональд Трамп неоднократно заявлял, что никак не связан с Россией и у него там нет никаких бизнес-интересов.

В американском правительстве недавно, напомним, произошел "шатдаун" — оно частично прекратило свою работу. Дело в том, что многие в Вашингтоне не согласны с идеей Трампа построить высокую на стену на государственной границе Соединенных Штатов Америки с Мексикой. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп готов построить ее даже взамен увеличения военного присутствия США в Арктике.

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