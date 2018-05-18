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Источник Правда.Ру

В школах США запретят олимпийский вид спорта

Мир » Северная Америка » США и Канада

Запретить стрельбу из лука в школах Нью-Йорке. Такой закон предложила демократ Линда Розенталь. Ее цель не позволить ученикам использовать любую технику, способствующую распространению "оружейной культуры ".

Если закон вступит в силу, то юные жители Нью-Йорка не смогут больше играть в лазертаг (имитация боевых действий с использованием оружия, которое «поражает» датчики безопасным для человека импульсом инфракрасного света), стрелять из пневматического оружия или даже вступать в школьные клубы по стрельбе из лука.  

«Школы не должны поддерживать распространение культуры оружия в обществе», - цитируют СМИ Розенталь. По ее мнению, если родители хотят, чтобы их дети умели стрелять, они должны  научить их этому вне школы.

Инициатива Розенталь - отклик на события, произошедшие в среднем учебном заведении в Паркленде: девятнадцатилетний подросток в феврале 2018 года расстрелял школьников из винтовки. Как сообщала "Правда.Ру", во время инцидента пострадало до 50 человек. Стрелок состоял в учебном корпусе молодежного офицерского резерва (The Junior Reserve Officer Training Corps). Среди прочего члены этой программы учатся обращаться с оружием.

Стоит отметить, что сопредседатель Конгресса США Барклай публично осудил идею Розенталь, назвав «бессмысленной». По его словам, нет никаких доказательств, которые бы связывали насилие с The Junior Reserve Officer Training Corps. 

 

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Темы сша закон оружие
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