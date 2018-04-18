СМИ: Трамп узнал о новых санкциях против России из телевизора

Президент США Дональд Трамп узнал о том, что его администрация вводит новые антироссийские санкции из сообщения по телевизору.

"В воскресенье Трамп смотрел телевизор и услышал заявление посла США в ООН Никки Хейли о том, что президент планирует ввести новые санкции против России", — говорится в новости, опубликованной в The New York Times.

По словам источников издания, то, что услышал Трамп "вызвало его гнев, так как он не принимал подобного решения".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что США не будут вводить санкции против России из-за Сирии. Новость об этом прозвучала в МИД РФ, Штаты уведомили РФ через посольство в Вашингтоне.

"Я подтверждаю, что посольство РФ в Вашингтоне было уведомлено о том, что новых санкций в ближайшее время не будет", — заявил сотрудник МИДа.

Читайте также:

Варианты ответа: как Москва могла бы наказать за антироссийские санкции

Закон об антироссийских санкциях приведет к краху США

Президент Чехии вновь призвал отменить антироссийские санкции

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook