Стратегическое командование США поверило заявлению Путина о новых ракетах

В США глава стратегического командования генерал Джон Хайтен сказал, что не верит в наличие у России "непобедимой" гиперзвуковой ракеты. Но при этом, прозвучало в новости, стоит верить словам Путина о новых разработках, сообщает DefenseNews.
Американские военнослужащие наблюдают за ракетными испытаниями России и Китая, которые опробовали гиперзвуковые ракеты различной мощности.
"Я не буду давать вам никаких подробностей о средствах, которые мы используем для наблюдений. Я не дам вам никаких технических подробностей о возможностях этих ракет. Но я могу сказать, что мы наблюдали, как Россия и Китай тестировали гиперзвуковые ракеты. Вы должны верить заявлениям Владимира Путина о том, над чем он работает", — заявил Хайтен на космическом симпозиуме.
Генерал хочет, чтобы США более активно работали над перспективным гиперзвуковым оружием. В частности, речь идет о вооружениях, которые могут быть применены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В последние годы испытания гиперзвукового оружия "не были полностью успешными", поэтому американские военные прекратили разработку.
"Я бы просто хотел извлечь уроки из этой ошибки и двигаться дальше", — сказал Хайтен.
Много лет американцы недостаточно инвестировали в агентство оборонных перспективных исследовательских проектов США. Но сейчас поток финансирования растет: в 2017 году бюджет составлял 85,5 млн долларов, в 2018 году вырос до 108,6 млн долларов. В следующем году агентство намерено получить 256,7 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Россия в 2020-е годы получит гиперзвуковое оружие. Об этом во вторник заявил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
По его словам, точную дату называть "было бы опрометчиво": "Это где-то 2020-е годы, все это зависит от множества различных обстоятельств".
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