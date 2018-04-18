Стратегическое командование США поверило заявлению Путина о новых ракетах

В США глава стратегического командования генерал Джон Хайтен сказал, что не верит в наличие у России "непобедимой" гиперзвуковой ракеты. Но при этом, прозвучало в новости, стоит верить словам Путина о новых разработках, сообщает DefenseNews.

Американские военнослужащие наблюдают за ракетными испытаниями России и Китая, которые опробовали гиперзвуковые ракеты различной мощности.

"Я не буду давать вам никаких подробностей о средствах, которые мы используем для наблюдений. Я не дам вам никаких технических подробностей о возможностях этих ракет. Но я могу сказать, что мы наблюдали, как Россия и Китай тестировали гиперзвуковые ракеты. Вы должны верить заявлениям Владимира Путина о том, над чем он работает", — заявил Хайтен на космическом симпозиуме.

Генерал хочет, чтобы США более активно работали над перспективным гиперзвуковым оружием. В частности, речь идет о вооружениях, которые могут быть применены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В последние годы испытания гиперзвукового оружия "не были полностью успешными", поэтому американские военные прекратили разработку.

"Я бы просто хотел извлечь уроки из этой ошибки и двигаться дальше", — сказал Хайтен.

Много лет американцы недостаточно инвестировали в агентство оборонных перспективных исследовательских проектов США. Но сейчас поток финансирования растет: в 2017 году бюджет составлял 85,5 млн долларов, в 2018 году вырос до 108,6 млн долларов. В следующем году агентство намерено получить 256,7 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Россия в 2020-е годы получит гиперзвуковое оружие. Об этом во вторник заявил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

По его словам, точную дату называть "было бы опрометчиво": "Это где-то 2020-е годы, все это зависит от множества различных обстоятельств".

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