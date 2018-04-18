США повременят с новыми санкциями против России

США не будут вводить санкции против России из-за Сирии. Новость об этом прозвучала в МИД РФ, Штаты уведомили РФ через посольство в Вашингтоне, сообщает "Интерфакс".

"Я подтверждаю, что посольство РФ в Вашингтоне было уведомлено о том, что новых санкций в ближайшее время не будет", — цитирует издание собеседника.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс уже поделился своим видением того, какими могли бы быть отношения с Москвой. Речь идет о новых санкциях — либо (хотя бы) продлении уже действующих санкций против России с шести месяцев до одного года.

"Дополнительные санкции или хотя бы продление санкций на 12 месяцев вместо шести месяцев могли бы реально быть", — сказал Линкявичюс.

Он также не исключил возможности новых санкций Евросоюза в отношении России. "Это не исключено, но санкции не связаны с Сирией. У нас есть санкции, (связанные с) Минскими (соглашениями)", — заявил литовский министр.

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