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Источник Правда.Ру

Жена Джорджа Буша-старшего умерла в возрасте 92 лет

Мир » Северная Америка » США и Канада

В США в своем доме в Техасе умерла жена 41-го президента Барбара Буш. Ей было 92 года, говорится в сообщении официального представителя Буша-старшего Джима МакГрата.

Жена Джорджа Буша-старшего умерла в возрасте 92 лет. Жена Джорджа Буша-старшего умерла в возрасте 92 лет

Дональд Трамп уже выразил соболезнование коллеге и однопартийцу. В своем панегирике Барбаре он отметил ее вклад в борьбу с неграмотностью во всем мире.

​"Мысли и молитвы президента и первой леди связаны с семьей и друзьями миссис Буш. К числу ее величайших достижений относится признание важности грамотности как основополагающей семейной ценности, требующей содействия и защиты. Ее долго будут помнить за преданность стране и семье, которым она неизменно служила, — написал Трамп в своем "твиттере".

Барбара Буш родилась 8 июня 1925 года в богатой семье в Нью-Йорке. По отцовской линии она является дальней родственницей 14-го президента США Франклина Пирса. Со своим будущим мужем она познакомилась в 16 лет на рождественском балу зимой 1944 года. Через полтора года состоялась помолвка. Барбара занималась продвижением всеобщей грамотности.

Барбара Буш была первой леди США с 1989 по 1993 годы, когда ее супруг занимал кресло президента. Барбара стала основательницей благотворительного фонда Barbara Bush Foundation for Family Literacy.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бывшая первая леди США и мать главы Белого дома Барбара Буш заявила, что, по ее мнению, вся американская пресса ополчилась против ее сына-президента.

"Вам это не понравится, но я нутром чувствую, что все СМИ против Джорджа", — заявила Барбара Буш в интервью телекомпании Эн-би-си, которое она дала в связи с выходом в понедельник в США ее новой книги "Воспоминания: жизнь после Белого дома".

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