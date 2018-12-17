США побоялись учений в Арктике из-за опасений обращения к России

Американская береговая охрана отказалась от идеи учений в Арктике. На какое время - вопрос открытый.

Одной из причин явился тот факт, что американцы побоялись поломки своего тяжелого ледокола Polar Star. Единственного в своем классе, которым располагают США. В случае ЧП пришлось бы просить о помощи Россию, которая располагает тяжелыми ледоколами. Больше не к кому.

"Полярной звезде" более четырех десятков лет и адмирал Пол Цукунфт отказался давать гарантии, что "эта штука" будет работать без поломок. Он ранее командовал американской береговой охраной.

Таким образом, адмирал ответил отказом на обращение Совета национальной безопасности, который предлагал отправить ледокол по Северному морскому пути, Business Insider.

При этом учения планировалось провести в рамках так называемой "свободы навигаций". То есть, с точки зрения России, их вполне можно было бы расценивать как провокацию.

По словам Цукунфта, в случае поломки "Полярной звезды" за помощью пришлось бы обращаться к России, дабы русские ледоколы могли отбуксировать американский.

Так что для учений не время, заключил Цукунфт. Об отказе от их проведения он сообщил в начале декабря.

В американской прессе уже давно поднимается темы проигрыша гонки в Арктике. Телеканал NBC в начале декабря вообще пришел к выводу, что США эту гонку уже проиграли. Мол, у России более четырех десятков ледоколов, а у США только постоянно ломающийся Polar Star да еще "Хили" более новый, но пригодный разве что в качестве морской лаборатории.

У Китая четыре ледокола, у Канады шесть - все эти данные приводятся для того, чтобы подчеркнуть удручающее состоянии ледокольной флотилии.

Президента США Дональда Трампа упрекали в том, что он требует выделения миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, в то время, как у Америки нет ледоколов.

Стоит напомнить, что с 2019 года Россия вводит ограничения для иностранных морских судов для прохода по Северному морскому пути.С 2019 года сделать это можно будет только после предварительного оповещения.

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